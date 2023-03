De Vrij, chance di rinnovo? Inter chiamata a valutare attentamente

Il futuro di Stefan de Vrij non è ancora stato scritto. Il difensore olandese, in scadenza nel giugno del 2023, non ha ancora rinnovato con l’Inter. Ma, allo stesso tempo, non sembra avere in mano altre offerte dall’Italia o dall’estero. Quanto potrebbe aver senso per la società proporgli un prolungamento di contratto?

DECLINO – Stefan de Vrij nelle ultime due stagioni sta subendo un declino sicuramente non indifferente. L’olandese è stato uno dei pilastri – insieme a Milan Skriniar e Alessandro Bastoni – che ha fatto le fortune dell’Inter di Antonio Conte fino alla vittoria dello scudetto. L’apice del suo personale Everest, per poi iniziare una rapida discesa. Il calo delle prestazioni di Stefan de Vrij è iniziato lo scorso anno, con una serie di errori che hanno compromesso il campionato nerazzurro. Specialmente l’insufficiente performance nel derby perso per 1-2 contro il Milan. Un calo che quest’anno lo ha visto addirittura perdere il posto da titolare in favore di Francesco Acerbi. E per quanto visto a Bologna, non è difficile capirne il motivo.

POSSIBILITÀ DI RINNOVO – Al momento Stefan de Vrij all’Inter percepisce una cifra pari a poco meno di 4 milioni di euro. Una cifra spropositata visto il suo ruolo in squadra. Il contratto è in scadenza nel giugno 2023 e, a oggi, è difficile che un’altra società possa avvicinarsi a determinate cifre. Per questo i nerazzurri devono valutare per bene se possa valere la pena offrire un prolungamento al giocatore, le cui richieste sarebbero nuovamente di circa 4 milioni annuali. Troppi, per un de Vrij che, ormai, è una riserva e le cui prestazioni sono in costante peggioramento.