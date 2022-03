De Vrij, alla volta di Milan-Inter: obiettivo dimenticare gli ultimi due Derby

De Vrij dovrà riscattarsi dopo gli ultimi due Derby di Milano da dimenticare. In Milan-Inter, il centrale olandese deve ritrovare leadership e sicurezza

RISCATTO IN MILAN-INTER − Stefan de Vrij riprovaci! Gli ultimi due Derby di Milano per il difensore dell’Inter sono stati da dimenticare. Un autogol nella partita d’andata in campionato che ha concesso il pareggio fortunoso al Milan e un errore da matita rossa sul gol del vantaggio di Olivier Giroud in quello di ritorno. Due errori che danno una chiara lettura dell’attuale stagione di de Vrij. L’olandese è, insieme a Samir Handanovic, l’anello debole di questa squadra. Sorprendente in negativo la sua involuzione rispetto agli anni passati. Da guida sicura dell’Inter Spallettiana prima e Contiana poi, de Vrij non si sta ripetendo sotto la gestione del suo ex allenatore Simone Inzaghi. Dei tre difensori, l’ex centrale della Lazio è obiettivamente quello meno sicuro e più in difficoltà. Sia contro Ciro Immobile alla prima del 2022 che soprattutto contro Giroud e Victor Osimhen, l’Inter ha pagato a caro prezzo i suoi errori perdendo o vincendo per il rotto della cuffia le rispettive partite. Questa sera, come per alcuni suoi compagni (vedi articolo), dovrà essere la gara del riscatto. Davanti a se si ritroverà nuovamente Giroud. Dunque, una doppia rivincita per allontanare via le critiche.