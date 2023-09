De Vrij o Acerbi, pro e contro della scelta per Inter-Milan

Una delle grandi domande di formazione relative a Inter-Milan è la scelta in difesa tra Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, che tornerà dopo tre partite di stop causa infortunio. Ecco i pro e i contro della possibile scelta per Simone Inzaghi.

PRO E CONTRO – Tra Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, chi per marcare Olivier Giroud in Inter-Milan? Una domanda a cui non è facile da rispondere, dal momento che diversi sono i pro e i contro per entrambi i giocatori. A giocare a favore dell’olandese è lo stato di forma messo in mostra in queste prime tre partite, dove non ha sbagliato nulla e sembra essere tornato ai fasti della prima Inter di Antonio Conte. Un’incognita invece per Acerbi, che di fatto non ha ancora messo piede in campo in questa stagione e rientra da un infortunio. A favore dell’italiano, però, ci sono le nazionali. De Vrij sarà infatti impegnato con l’Olanda, mentre lui potrà lavorare agli ordini di Simone Inzaghi ad Appiano Gentile. Non solo: l’ultima volta che l’olandese ha affrontato Giroud (nel purtroppo famoso derby 1-2 del 2022) ha avuto nette difficoltà. Diversi quindi i pro e i contro per la scelta di entrambi. Al momento favorito proprio il numero 6, ma attenzione alle possibili sorprese di formazione.