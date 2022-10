De Vrij, 0 minuti contro il Sassuolo. Ma toccherà a lui in Barcellona-Inter

Stefan de Vrij non è sceso in campo in Sassuolo-Inter. Per l’olandese meritato riposo in vista della sfida del Camp Nou contro il Barcellona: toccherà di nuovo a lui marcare Lewandowski

RIPOSO – Riposo per Stefan de Vrij nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. L’olandese, sostituito brillantemente da Acerbi, ha potuto così recuperare le energie in vista di Barcellona-Inter, in programma mercoledì sera. Quasi certamente, infatti, Inzaghi si affiderà nuovamente a lui contro i catalani: la prestazione dell’ex Lazio della gara d’andata, con una marcatura praticamente perfetta su Lewandowski, non è certo passata inosservata. L’olandese sembra essere tornato sui suoi livelli abituali, dopo alcuni mesi di fatica. Ed un de Vrij del livello visto contro il Barcellona martedì non può essere lasciato in panchina.