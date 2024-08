De Pieri capocannoniere a sorpresa: in casa Inter si pensa al futuro

Aumenta la curiosità intorno alla nuova Inter Primavera, della quale De Pieri si candida a essere uno dei principali protagonisti. Il talento azzurro classe 2006 lavora per diventare una risorsa per l’Inter del futuro ma nel frattempo tocca a Zanchetta plasmarlo nel suo modulo

MILANO – Il pre-campionato della nuova Inter Under-20 di Andrea Zanchetta sta per terminare. La preparazione in vista dell’esordio ufficiale in Primavera 1 contro il Bologna prevedeva almeno cinque amichevoli. E finora il bottino nerazzurro dice tre vittorie e due pareggi. Quindi nessuna sconfitta. Vittoria sugli inglesi del Sunderland (3-0) e sui dilettanti della Social Football Academy (7-2). Pareggio contro gli svizzeri del Lugano (3-3). Vittoria anche contro la Biellese (6-1) e pareggio in casa della Varesina (3-3). L’Inter Primavera in questa calda estate ha già messo a segno 22 reti. Più precisamente 20, a cui aggiungere 2 autoreti a favore (Social Football Academy e Lugano, ndr). La classifica marcatori estiva è guidata da Giacomo De Pieri a quota 7 reti. A seguire Manuel Pinotti, fermo a 4. Sul podio anche la coppia formata da Matteo Spinaccè e Matteo Lavelli, entrambi a 3. Infine il trio Edoardo Tigani, Marco Vanzulli e Jamal Iddrissou a 1.

Chi è Giacomo De Pieri: talento azzurro della nuova Inter Under-20 Primavera

DE(L) PIERI – Lo status di capocannoniere estivo se l’è cucito addosso il giovane De Pieri ma non è il suo pane quotidiano. Anzi, pur segnando tanto e facendo segnare, è opportuno ribadire che non si tratta di un centravanti. E nemmeno di un attaccante. Nato il 29 dicembre 2006, De Pieri compirà 18 anni appena prima del nuovo anno. Tatticamente è un centrocampista offensivo. Un trequartista moderno. Non un numero 10 tradizionale, bensì un ibrido a cui piace svariare da destra a sinistra per sfruttare al meglio il suo piede mancino sia al tiro sia al cross. Fisicamente non strutturatissimo ma tecnicamente dotato, il pesante paragone con Alessandro Del Piero non è per niente sbagliato come modello di riferimento. Forse l’ancora 17enne De Pieri in seguito si evolverà diversamente a livello tattico, tra centrocampo (trequartista) e attacco (ala), ma molto dipenderà dall’allenatore che lo “svezzerà” nel calcio dei grandi. E dal sistema di gioco utilizzato.

NUOVA STELLA – La crescita di De Pieri con Zanchetta avverrà quasi sicuramente nel 4-3-3. In continuità con quanto fatto insieme nell’Inter Under-18. Un sistema di gioco che può esaltare al meglio le caratteristiche del talento nerazzurro ma senza dargli precisi sbocchi in ottica Prima Squadra. Nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, infatti, oggi sarebbe più una seconda punta che una mezzala offensiva – stile Henrikh Mkhitaryan – ma chissà. Nessuno gli chiede di bruciare le tappe, altrimenti farebbe già da alter ego del capitano Lautaro Martinez completando l’attacco della Prima Squadra! A Zanchetta il compito di valorizzarlo in Primavera in questa stagione. Poi magari – già nella prossima? – ci sarà lo step intermedio dell’Inter Under-23 in Serie C e finalmente la Serie A: De Pieri è uno dei nomi da tenere sotto controllo nella nuova Inter Under-20. A prescindere dal ruolo, un talento italiano che può far parlare di sé positivamente.