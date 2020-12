De Paul Ã¨ il profilo perfetto per l’Inter di Conte. Caratteristiche uniche

De Paul è il profilo perfetto per l’Inter di Conte. Caratteristiche uniche

rodrigo de paul (udinese calcio) disappointment during Italian soccer Serie A match Udinese vs Milan at the Dacia Arena Friuli Stadium in udine, Italy, November 01 2020 Photo Alessio Marini/ LM

Rodrigo De Paul è l’obiettivo principale dell’Inter per rinforzare il centrocampo. L’argentino potrebbe essere il rinforzo ideale per la rosa di Antonio Conte, viste le sue caratteristiche peculiari

OBIETTIVO – Rodrigo De Paul è l’obiettivo principale per il mercato dell’Inter. I nerazzurri, vista la probabile partenza di Eriksen e Nainggolan, fuori dal progetto di Antonio Conte, hanno necessità di rinforzare la rosa per continuare la rincorsa all’obiettivo scudetto. L’argentino dell’Udinese, da tempo nel mirino di Marotta, ha l’identikit perfetto per far fare il definitivo salto di qualità alla mediana nerazzurra, da tempo povera di alternative.

UOMO GIUSTO – De Paul sembra proprio l’uomo giusto per dare ad Antonio Conte il centrocampista di qualità che serve alla squadra. Il numero 10 dell’Udinese riesce perfettamente ad abbinare una tecnica invidiabile ad una corsa continua a coprire ampie zone del campo. L’argentino, infatti, riesce a disimpegnarsi al meglio in ogni ruolo del centrocampo e, la sua duttilità sarebbe certamente utile al tecnico nerazzurro. Spesso, infatti, a Conte sono mancate delle alternative. L’argentino, inoltre, è molto abile nei calci piazzati: numerosi infatti sono stati gli assist distribuiti in questi anni ai compagni di squadra.