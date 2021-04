De Paul continua a stupire: ma all’Inter serve davvero (a quel prezzo)?

Rodrigo De Paul ha offerto l’ennesima prestazione da top player nella gara di oggi, Crotone-Udinese, in cui peraltro ha messo a segno una doppietta (QUI per rivedere gli highlights). Le voci di mercato continuano ad avvicinarlo all’Inter, ma i friulani chiedono tanto per il suo cartellino. La dirigenza nerazzurra ragiona sull’investimento per la prossima estate

IN RAMPA DI LANCIO – De Paul è arrivato ad un punto di svolta nella sua carriera: l’argentino, oggi protagonista dell’ennesima buona prova, con molta probabilità lascerà l’Udinese in estate. Il club friulano ha già messo in conto almeno un paio di cessioni in estate (tra cui quella di Juan Musso, ma questa è un’altra storia). L’ex Valencia è stato accostato all’Inter in più di un’occasione. I nerazzurri ragionano su costi e benefici di un eventuale investimento.

COSTI – De Paul ha un ingaggio da circa un milione di euro a stagione. Il suo contratto con il club friulano scade nel 2024 e questo renderebbe necessario un esborso importante, da parte di una big, per strapparlo ai bianconeri. In tal senso, De Paul difficilmente si muoverà da Udine per meno di 30 milioni di euro, ovviamente con modalità variabili e da definire.

REPARTO AFFOLLATO – I rapporti tra Inter e Udinese sono ottimi, al momento. E ad Antonio Conte piace parecchio il calciatore argentino, che effettivamente andrebbe ad arricchire, con caratteristiche uniche, il roster nerazzurro. Il centrocampo, però, resta il reparto più coperto. Soprattutto qualora Conte dovesse recuperare a pieno regime Stefano Sensi (vedi articolo). A quel punto, potrebbe rivelarsi più proficuo investire tale cifra in altri reparti (quarta punta, esterno sinistro). Fermo restando che De Paul è già pronto per il salto in una big, e che le ambizioni dell’Inter potrebbero incontrare quelle dell’asso argentino.