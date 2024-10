David a Milano, Thuram sì o no? Inter chiamata a una scelta

Jonathan David rappresenta un obiettivo dell’Inter per la prossima estate, con i nerazzurri che vorrebbero provare a ingaggiarlo a parametro zero per completare un reparto offensivo di altissimo livello.

LA SITUAZIONE – Jonathan David potrebbe approdare all’Inter nella finestra estiva di calciomercato del prossimo anno, ma affinché ciò avvenga sarà necessario gestire al meglio due aspetti che rappresentano i principali ostacoli alla concretizzazione di tale obiettivo. Innanzitutto quello relativo alla concorrenza che si pone dinanzi ai nerazzurri, con club di primo piano come Juventus, Atlético Madrid e il Barcellona intenti a lavorare per provare a ingaggiarlo a parametro zero. Inoltre, non è da sottovalutare il tema economico inerente ai costi per l’ingaggio del classe 2000, tenendo conto anche delle commissioni da garantire al francese e al suo entourage.

Con David all’Inter, Thuram in discussione?

LO SCENARIO – Con l’eventuale approdo di David, l’Inter dovrebbe decidere concretamente cosa fare con Marcus Thuram. Il calciatore francese sta disputando una stagione di altissimo livello, dimostrando di poter assumere anche la veste di “rapace d’area di rigore“, elemento precedentemente assente tra le sfumature che la sua presenza in campo aveva finora offerto. L’Inter, anche alla luce della consolidata centralità di Thuram in nerazzurro, deve decidere tra due opzioni: non cedere Thuram per formare un attacco composto da 4 potenziali titolari; vendere il francese per sostituirlo con il connazionale, visto come altrettanto affidabile per poter creare un nuovo corso. Il futuro dell’attacco meneghino passa da questo.