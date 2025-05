David, Bonny, Zirkzee: l’Inter non esclude la doppietta! I possibili scenari

Jonathan David, Ange-Yoan Bonny e Joshua Zirkzee sono i tre attaccanti sui quali si è maggiormente concentrata l’attenzione dell’Inter per l’estate. La strategia dei nerazzurri contempla vari possibili esiti.

TRE PROFILI – Jonathan David a parametro zero, Ange-Yoan Bonny e Joshua Zirkzee in via onerosa: questa è la riflessione dell’Inter in vista dell’estate. I nomi seguiti dai nerazzurri per la prossima stagione emergono sotto una duplice dimensione, trattandosi di calciatori in grado di incidere nel presente e di proiettare il proprio valore anche nel futuro. In linea con la “politica verde” del fondo Oaktree, l’Inter non intende prescindere dalla considerazione di entrambi tali aspetti, così da dotare la squadra nerazzurra di giocatori tanto pronti quanto futuribili.

David, Bonny e Zirkzee per rinforzare l’attacco: l’Inter ragiona su più fronti

UNA DIFFERENZA – Guardando ai tre profili monitorati dall’Inter per l’attacco, emerge una differenza tecnica, data dal fatto che David si libererà a parametro zero in estate. Ciò non comporta, però, un risparmio economico sostanziale rispetto al caso di Bonny e Zirkzee. La ragione è rappresentata dalla possibilità di ingaggiare il francese e/oppure l’olandese con la formula del prestito con diritto di riscatto, ammortizzando i costi in più esercizi di bilancio e garantendo degli ingaggi sensibilmente inferiori a quello richiesto da David. Ecco perché i discorsi da effettuare in merito richiedono, necessariamente, la comprensione delle diverse sfumature del caso.

OPZIONE POSSIBILE – Con la certezza di non continuare con Marko Arnautovic e Joaquin Correa nella prossima stagione, l’Inter riflette sull’ipotesi di ingaggiare due nuovi attaccanti tra David, Bonny e Zirkzee. Tale eventualità verrebbe ulteriormente consolidata dalla cessione di Mehdi Taremi, sul cui futuro sussistono varie ombre. Ma anche a prescindere dal trasferimento dell’iraniano in estate, la possibilità di consegnare al tecnico Simone Inzaghi due nuovi innesti offensivi è tutt’altro che remota. Con l’Inter ancora in corsa su tre fronti, ad emergere potrebbe essere il “fattore doppietta”.