Darmian uomo simbolo della gestione Conte: titolare in Crotone-Inter?

L’Inter si avvicina passo dopo passo allo scudetto. La squadra nerazzurra sabato sarà impegnata a Crotone, nel match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. Il tecnico nerazzurro si affiderà alle certezze, con un unico dubbio legato a Darmian (vedi articolo). Ecco perché proprio l’ex Parma può considerarsi l’uomo simbolo della gestione Conte

JOLLY – L’Inter di Antonio Conte si avvicina allo scudetto dopo i 3 pesantissimi punti conquistati a San Siro con il Verona. Sabato alle ore 18.00 i nerazzurri sfideranno il Crotone di Serse Cosmi e il tecnico interista ha intenzione di non cedere di un millimetro, affidandosi come sempre alle certezze. L’unico dubbio è legato alla corsia sinistra, dove c’è l’imbarazzo della scelta ma soprattutto un Matteo Darmian sempre più scalpitante. L’ex Parma, infatti, è andato a segno due volte nelle ultime quattro partite, fruttando ben sei punti. Un bottino preziosissimo in ottica scudetto, soprattutto alla luce di una stanchezza fisica e mentale notevole della squadra, che si riflette in particolare sull’astinenza da gol di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

UOMO SIMBOLO – Darmian può considerarsi a tutti gli effetti l’uomo simbolo della gestione Conte. E i motivi sono sotto gli occhi di tutti: duttilità, sacrificio, lavoro, abnegazione. Tutto quello che Conte ha chiesto, chiede e chiederà fino alla fine. L’esterno italiano si è calato immediatamente nella parte, interpretando al meglio la filosofia del tecnico leccese. Per certi versi, anche più di Lukaku, Nicolò Barella e Lautaro, è lui l’uomo copertina di questa Inter targata Conte, sempre più vicina al suo diciannovesimo scudetto.