Darmian una nota dolce: il numero 36 è un vero Jolly per l’Inter

Matteo Darmian ieri sera ha giocato nell’inedito ruolo di braccetto difensivo. Nonostante gli avversari fossero di alto livello, il numero 36 ha risposto presente, disputando una buonissima gara e fornendo indicazioni preziose a Simone Inzaghi

JOLLY – Spesso si accosta questa parola a Matteo Darmian, giocatore dalla grandissima dedizione al sacrificio e dotato di una notevole flessibilità dal punto di vista tattico. Nel match contro il Bayern Monaco, vista l’assenza di Danilo D’ambrosio e la scelta di far riposare Milan Skriniar, il ruolo di braccetto destro è stato occupato dal numero 36. Gli avversari erano decisamente di livello, in quanto Nagelsmann ha schierato Mané, Gravenberch e Coman alle spalle di Choupo Mouting. Il classe ’89 si è distinto anche in questa nuova veste di terzo di difesa, effettuando 4 salvataggi, 3 intercetti e 5 contrasti. I contrasti totali sono 12, di cui 8 vinti (6 a terra e 2 aerei). La partita non aveva un alto grado di importanza, ma la prova di Darmian può dare utilissime indicazioni a Simone Inzaghi. Darmian non sembra influenzato dalla posizione in campo. Ovviamente il suo ruolo principale resta quello di quinto – destra o sinistra poco cambia – ma in caso di emergenza, Inzaghi può contare sul numero 36. Darmian, in ogni caso, offrirà sempre il suo utilissimo contributo alla causa. Un autentico tuttofare per i nerazzurri.