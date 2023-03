Darmian, straordinari anche in Inter-Juventus? Un traguardo nel mirino

Matteo Darmian è ormai un punto fisso dell’Inter 2022/23. E, in vista della sfida con la Juventus (domenica alle 20.45), punta a un traguardo importante con la maglia nerazzurra.

STAKANOVISTA – Nel 2023 l’Inter ha disputato 16 partite, considerando tutte le competizioni. E Matteo Darmian era titolare in 15 di queste. Un dato che evidenzia la sua rilevanza nella rosa nerazzurra. E che lo ha portato da titolare secondario a punto fisso della formazione. Con effetti importanti anche sui risultati. Come contro l’Atalanta in Coppa Italia, dove firma il gol che vale l’accesso alle semifinali. E come contro il Porto non più tardi di martedì. Il numero 36 è una certezza dell’Inter di Simone Inzaghi, tanto da guadagnarsi il rinnovo nelle scorse settimane. E, come ulteriore premio, si appresta a tagliare una soglia dorata con la maglia nerazzurra.

TRAGUARDO D’ORO – L’ottavo di ritorno contro il Porto, in Champions League, è la partita numero 99 di Darmian con l’Inter. Che lui ha celebrato con una prestazione ai limiti della perfezione. Ciò significa che la prossima sarà la presenza numero 100 in maglia nerazzurra. E questo potrebbe già avvenire domenica sera contro la Juventus, ultima sfida di Serie A prima della sosta. Una gara che quasi sicuramente vedrà Darmian in campo, sebbene in un ruolo quasi inedito per lui. Il numero 36 potrà così tagliare questo traguardo centenario, rimarcando ulteriormente la sua importanza nella storia recente dell’Inter.