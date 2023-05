Darmian, straordinari in Inter-Milan. Ma i precedenti sono dalla sua parte

Matteo Darmian tornerà titolare in Inter-Milan (domani alle 21), semifinale di ritorno di Champions League. Il numero 36 sarà chiamato agli straordinari, visto il probabile rientro di Rafael Leao.

CONCENTRAZIONE MASSIMA – Matteo Darmian ha potuto riposare nel corso di Inter-Sassuolo (4-2), rimanendo in panchina per 79 minuti. Che sarebbero potuti essere 90, se solo Raoul Bellanova non avesse accusato un piccolo problema fisico. Riposo doveroso per il numero 36, che sta facendo gli straordinari da diversi mesi, data la lungodegenza di Milan Skriniar. Riposo necessario poi, se consideriamo che domani l’Inter giocherà contro il Milan il ritorno della semifinale di Champions League. E Darmian tornerà titolare sul centro-destra della difesa. Pronto a disinnescare Rafael Leao, che molto probabilmente tornerà in campo dal 1′. E pronto a proseguire il suo trend positivo nei derby.

PRECEDENTI POSITIVI – Quello di domani sarà il quinto derby consecutivo da titolare per Matteo Darmian in questa stagione. L’anno scorso, su quattro stracittadine, avvenne solo due volte. Ma quando è sceso in campo dal 1′ contro il Milan, schierato sulla destra dello schieramento, Darmian non ha mai perso il derby. Nell’andata di campionato di quest’anno, infatti, partì titolare a sinistra, e i rossoneri passarono dall’altro lato. Cosa che invece non è avvenuta nei successivi tre derby, tutti vinti dall’Inter. Un ottimo bottino, che Darmian e l’Inter non vedono l’ora di incrementare ulteriormente.