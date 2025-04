Darmian agli straordinari anche a Pasqua: a Bologna, Inter col jolly

L’Inter torna in campo nella domenica di Pasqua. I nerazzurri dovranno vedersela contro il Bologna allo Stadio Dall’Ara. Sfida molto importante quella contro i rossoblù: una squadra che ha spesso messo in difficoltà la formazione di Inzaghi in questi anni. Dopo la grande prova contro il Bayern Monaco, Matteo Darmian è chiamato agli straordinari sulla fascia di destra.

LA PARTITA – Inter protagonista di uno dei big match del 33° turno di Serie A. I nerazzurri saranno ospiti in casa del Bologna di Vincenzo Italiano. Dopo aver ottenuto mercoledì l’accesso alla semifinale di Champions League, la formazione di Inzaghi avrà di fronte uno scontro cruciale per mantenere a distanza il Napoli. L’allenatore nerazzurro dovrà anche gestire le energie e la benzina dei giocatori, senza potersi permettere di lasciare punti pesanti in questo momento della stagione. Di fronte ci sarà un Bologna, reduce dalla sconfitta nello scontro diretto contro l’Atalanta, ma ancora in corsa per il 4° posto. I Rossoblù in campionato non perdono due partite di fila da più di due anni, da gennaio 2023. Inoltre hanno spesso fatto grandi prove contro l’Inter in questi anni: dalla vittoria in rimonta nel recupero di campionato che costò lo scudetto ai nerazzurri nella stagione 2021/2022, al passaggio del turno ottenuto a San Siro nella scorsa edizione della Coppa Italia. Tutti alla Pinetina riconoscono le insidie e l’importanza della gara, definita dal presidente Marotta: «La gara più importante dell’anno».

Bologna-Inter, Inzaghi non rinuncia a Darmian: fascia sinistra rossoblù da neutralizzare

Duello- Bologna- Inter sarà una sfida molto interessante, che prevede molti duelli individuali in varie zone del campo. Una delle possibili chiavi per avere il controllo della gara, tra due squadre che giocano un calcio diverso ma improntato al dominio del gioco, sarà prendere il controllo delle catene laterali. Se a sinistra Inzaghi sembra intenzionato a rilanciare Carlos Augusto dal primo minuto, a destra non ci saranno variazioni rispetto alla gara contro il Bayern Monaco. Toccherà ancora a Matteo Darmian agire sulla fascia destra. L’esterno nerazzurro dovrà vedersela con la pericolosa catena di sinistra degli emiliani. Dan Ndoye, autore dello splendido gol del pareggio contro il Napoli, è uno dei calciatori più in forma del Bologna. Sotto la guida di Italiano, l’esterno svizzero è esploso definitivamente, in particolar modo tra le mura amiche si esalta: degli 8 gol in Serie A, 7 li ha realizzati al Dall’Ara. Inoltre c’è da prestare attenzione anche a Miranda. Il sinistro del terzino spagnolo è un arma sfruttata molto bene dai rossoblù. 6 assist in Serie A, sa rendersi pericoloso con i suoi cross. Darmian, in assenza di Dumfries, è in grado di interpretare il ruolo agendo da difensore aggiunto, supportando il centrale di destra. Il numero 36 dell’Inter sarà chiamato ad un altra gara di sacrificio.