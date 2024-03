Darmian stacca, Inzaghi ha un obiettivo: la classifica marcatori Inter

Darmian non è più il fanalino di coda nella classifica marcatori dell’Inter di Inzaghi, che si aspetta ancora reti importanti. E non solo in ottica Scudetto. Tra aprile e maggio le occasioni non mancheranno certo, anzi. A seguire la classifica marcatori aggiornata dell’Inter di Inzaghi

CLASSIFICA MARCATORI INTER – Il secondo gol stagionale di Matteo Darmian è il numero 86 dell’Inter di Simone Inzaghi in questa stagione. Un bottino che la squadra nerazzurra può aumentare solo in Serie A (71), vista l’uscita di scena sia dalla Champions League (10) – dopo aver vinto la Supercoppa Italiana (4) – sia dalla Coppa Italia (1). A nove giornate dal termine del campionato, l’ambizioso obiettivo della tripla cifra è ancora in piedi per la squadra di Inzaghi. All’Inter mancano esattamente 14 reti per raggiungere quota 100! Significherebbe toccare quota 85 solo in Serie A e magari anche qualcosa in più. Un compito che spetterà principalmente al capitano Lautaro Martinez, che vuole aggiudicarsi il titolo di capocannoniere in Serie A andando per la prima volta oltre il “2” come cifra iniziale. All’attaccante argentino mancano 4 reti per raggiungere quota 30, che significherebbe 27 solo in Serie A. Di seguito la classifica marcatori stagionale dell’Inter di Inzaghi, aggiornata dopo il gol di Darmian in Inter-Napoli (1-1) di Serie A.

Classifica marcatori stagionale Inter 2023/24

1. LAUTARO MARTINEZ – 26 Gol

2. Marcus THURAM – 12 Gol

3. Hakan CALHANOGLU – 11 Gol

4. Davide FRATTESI – 6 Gol

5. Federico DIMARCO – 5 Gol

6. Marko ARNAUTOVIC – 4 Gol

7. Denzel DUMFRIES e Alexis SANCHEZ – 3 Gol

9. Henrikh MKHITARYAN, Nicolò BARELLA, Francesco ACERBI, Yann BISSECK e Matteo DARMIAN – 2 Gol

14. CARLOS AUGUSTO, Alessandro BASTONI, Stefan DE VRIJ e Kristjan ASLLANI + Aut. Federico GATTI (Juventus) e Aut. ANGELINO (Roma) – 1 Gol