Darmian sempre più un fattore per l’Inter. Gerarchie sugli esterni riscritte?

Darmian (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Darmian è sempre più un fattore per l’Inter. Il difensore, arrivato in sordina nell’ultima sessione di mercato, sta riscrivendo le gerarchie sugli esterni con prestazioni positive.

POSITIVE – Matteo Darmian è stato l’ultimo acquisto del mercato dell’Inter. Le sue performance con la maglia nerazzurra sono state perlopiù positive. Il difensore ex Parma e Manchester United ha stupito per costanza ed abnegazione sulla fascia. Contro il Sassuolo, il laterale, ha sfoderato una prestazione pressoché perfetta. E contro il Borussia Monchengladbach è addirittura andato a segno: suo infatti il gol del momentaneo 0-1. Gerarchie sugli esterni riscritte?

GERARCHIE – Darmian, al momento, sembra partire più avanti rispetto ad Hakimi nelle gerarchie di Antonio Conte. Il difensore, infatti, ha risposto sempre presente ogni qual volta il tecnico nerazzurro gli ha offerto una chance. Stessa cosa non si può dire per l’esterno marocchio che, comunque, nelle ultime settimane, è sembrato in netta crescita rispetto alle prestazioni fornite qualche settimana fa. Entrambi gli esterni, in ogni caso, possono convivere: Darmian, infatti, ha dimostrato di disimpegnarsi bene anche come esterno a sinistra.