Darmian, se arriva Bellanova può davvero giocare a sinistra?

L’Inter è sulle tracce, in questo mercato, di profili giovani e adatti al futuro della società. Bellanova del Cagliari, visto l’addio di Perisic, è un nome che piace e soprattutto giovane. Ma con il suo arrivo, Matteo Darmian può davvero traslocare a sinistra?

DATI – L’Inter punta, per questo mercato estivo, un giocatore giovane e che possa crescere nella rosa. Il nome è quello di Bellanova per la corsia destra (vedi articolo) con i nerazzurri che, se lo prendessero, farebbero traslocare a sinistra Matteo Darmian. Ma può giocare davvero lì il 36 nerazzurro? Con l’Inter, in queste stagioni, lo ha già fatto, precisamente 13 volte. E se l’è cavata sempre bene. Dunque perché no? Bisogna considerare che, sulla carta, Robin Gosens sarebbe l’esterno titolare della formazione nerazzurra con Darmian che, visto anche l’età che avanza, avrebbe sempre più un ruolo di comprimario e di ottimo rincalzo. Tutto sta ora a Simone Inzaghi: il tecnico vorrà mettere un destro a sinistra adattandolo o preferisce che dal mercato arrivi un esterno sinistro già pronto?