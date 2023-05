Darmian imprescindibile in Roma-Inter. E si conferma capitano silenzioso

Matteo Darmian in Roma-Inter (0-2) infila l’ennesima prestazione convincente e solida. Confermando anche il suo peso nello spogliatoio nerazzurro.

PUNTO FERMO – Una prestazione solida e più che sufficiente di Matteo Darmian non fa più notizia. Eppure anche dopo Roma-Inter (qui gli highlights) è doveroso parlarne. Perché il numero 36 è il nerazzurro più presente nel gioco, con 79 palloni toccati (secondo il report della Lega Serie A). Ed è anche il più preciso, perché completa il 92% dei passaggi (59 riusciti su 64). E tutto questo lo fa a prescindere dalla posizione in campo.

DOPPIA VERSIONE – In Roma-Inter Darmian parte nella consueta posizione di centrale di destra del trio difensivo. Gran parte della gara la gioca lì, senza soffrire mai e coprendo benissimo la porzione di campo assegnata. Permettendo a Denzel Dumfries di sganciarsi più facilmente in avanti (come in occasione del primo gol). Poi al 71′ Simone Inzaghi mette Stefan de Vrij al posto di Federico Dimarco, quinto di sinistra a centrocampo. E chi va a sostituire l’autore del vantaggio? Ovviamente Darmian, che non sfigura certo. Dimostrando per l’ennesima volta la sua straordinaria affidabilità tecnico-tattica. E, dopo il fischio finale, fa intuire come il suo peso specifico sia rilevante anche nello spogliatoio.

NOMI CHIARI – Darmian è diventato imprescindibile per l’Inter da quando si è fermato Milan Skriniar. Senza lo slovacco, il numero 36 diventa la risorsa che offre maggiori garanzie a Inzaghi in quella zona di campo. Una posizione non certo consueta e conosciuta per l’ex Parma, che tuttavia vi si è applicato con straordinario senso del dovere. Facendo inoltre capire di non avere affatto fretta che torni lo slovacco (promesso sposo al PSG). Tanto da non menzionarlo nemmeno tra gli infortunati, al termine di Roma-Inter. Sottolineando indirettamente l’unione che si respira nel gruppo nerazzurro, con parole quasi da capitano.