Darmian ritorna al gol! Massima espressione del calcio di Inzaghi

Darmian torna in gol con l’Inter, in Inter-Lecce sblocca la partita nella massima espressione del gioco di Simone Inzaghi ricevendo la palla dall’esterno della parte opposta.

MASSIMA ESPRESSIONE – L’Inter di Simone Inzaghi ha iniziato la partita contro il Lecce con una determinazione e una velocità che non si erano viste nell’esordio stagionale contro il Genoa. Davanti a un San Siro stracolmo, i nerazzurri hanno trovato subito il gol, dimostrando la loro superiorità tattica e sfruttando le distrazioni difensive degli avversari. La prima rete, quella di Matteo Darmian, è l’ennesimo risultato di una delle dinamiche più caratteristiche del gioco di Inzaghi: il gol “da quinto a quinto”. L’azione è partita dalla fascia sinistra, con un traversone preciso e teso di Federico Dimarco, che ha sorpreso la difesa del Lecce, disattenta nel seguire i movimenti degli esterni interisti. Sul cross, l’attaccante Mehdi Taremi, in posizione centrale, ha cercato di colpire verso la porta, ma il suo tentativo si è trasformato in una sponda aerea che ha tagliato tutta l’area di rigore. Sul secondo palo, libero da marcature, Matteo Darmian è stato rapido a ribadire in porta.

Gol da quinto a quinto, lasciate cucinare lo chef

RITORNO AL GOL – Questo gol, perfettamente orchestrato, è un esempio da manuale del calcio “inzaghiano”, in cui gli esterni hanno un ruolo cruciale sia in fase difensiva che offensiva. La combinazione tra Dimarco e Darmian, che si sono scambiati il ruolo di rifinitore e finalizzatore, rappresenta l’essenza di questa filosofia. Dopo il gol, l’Inter ha continuato a mantenere un ritmo alto, con una pressione costante sui portatori di palla del Lecce e una grande aggressività nel recupero del pallone, almeno per un’ora di gioco.