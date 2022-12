Darmian, rinnovo fondamentale per l’Inter. Quando iniziano le trattative?

Il contratto in scadenza di Matteo Darmian non è ancora al centro dei dibattiti in casa Inter. Ci sono prima altre priorità da prendere in considerazione, ma guai a sottovalutare questa situazione. L’esterno è fondamentale per Inzaghi e non solo.

RINNOVO – Il contratto di Matteo Darmian scadrà il 30 giugno del 2023. Il momento è imminente, ma le trattative ancora non sono iniziate. La dirigenza nerazzurra sta lavorando prima su questioni prioritarie, come il rinnovo di Milan Skriniar e quello di Stefan de Vrij (vedi articolo). Sperando che queste situazioni si risolvano e abbiano una conclusione positiva, l’Inter aspetta e mette in stand-by altri giocatori in scadenza. Ci sono Edin Dzeko e Darmian, fondamentali per la squadra e ai fini dei risultati da conseguire nel breve termine. L’esterno italiano può rimanere a Milano: alle stesse cifre dell’attuale contratto il rinnovo è possibile.

Darmian, uomo prezioso per Inzaghi

FUNZIONALE – Matteo Darmian è uno degli uomini chiave nello spogliatoio di Simone Inzaghi. Il giocatore classe 1989 ha già determinato in maglia nerazzurra. Questo è il suo terzo anno a Milano e la sensazione è che non sia l’ultimo. I gol decisivi nell’anno dello Scudetto contro il Cagliari e il Verona, l’assist per Sanchez nella vittoria della Supercoppa Italiana con la Juventus. Darmian è una certezza: garantisce elevato minutaggio, buona fase difensiva e anche propositività in zona offensiva, anche se meno del suo compagno di reparto Denzel Dumfries. In questa stagione ha già giocato 14 partite tra Serie A e Champions League, dimostrando grande duttilità. Il giocatore italiano è stato impiegato come esterno destro, sinistro e difensore della linea a 3.