Darmian pronto a partire titolare contro la Croazia? Due aspetti da non sottovalutare!

Matteo Darmian potrebbe fare il proprio “debutto da titolare” nel match che l’Italia disputerà contro la Croazia nella fase a gironi degli Europei di Germania. Due sono i benefici che la sua presenza garantirebbe agli azzurri.

L’IPOTESI – Matteo Darmian potrebbe rappresentare una delle frecce nell’arco che il ct Luciano Spalletti vorrà esibire nel terzo e decisivo incontro della fase a gironi degli Europei tra Italia e Croazia. Il calciatore dell’Inter, che nell’ultima stagione con il suo club ha confermato di essere ancora all’altezza delle aspettative, sembra avere buone chances di titolarità nella difesa che il tecnico toscano intenderà proporre nella sfida contro i balcanici.

Darmian non è solo un jolly: dalla sua il nerazzurro ha anche una buona dose di esperienza!

IL JOLLY – In caso di titolarità, Darmian assicurerebbe innanzitutto un valore aggiunto in termini di duttilità e capacità di svolgere con efficacia le due fasi. L’azzurro, infatti, è stato utilizzato da Simone Inzaghi sia nella posizione di braccetto che in quella di esterno. Anche se in quest’ultimo ruolo l’ex Milan spinge meno rispetto a Denzel Dumfries, non banale è la sua predisposizione all’inserimento finalizzato a trovare la rete. Con la maglia dell’Inter, il classe 1988 ha siglato 10 reti in 130 presenze, di cui 8 in 85 gare disputate nella posizione di esterno. Ciò testimonia un’applicazione in fase offensiva da non sottovalutare.

L’ESPERIENZA – Inoltre, il difensore nerazzurro ha anche acquisito un certo bagaglio di esperienza grazie, soprattutto, alle stagioni disputate con il Torino, il Manchester United, il Parma e l’Inter. In totale, il calciatore italiano ha disputato 381 gare di Serie A, cui si aggiungono le 44 totalizzate con l’Italia. 2 le reti messe a segno dal classe 1988, contro l’Azerbaigian e la Macedonia del Nord.