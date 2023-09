Darmian alla prima in versione jolly: Real Sociedad-Inter spartiacque

Darmian è uno degli insostitubili di Inzaghi ma nella nuova Inter al completo anche il suo ruolo verrà messo in discussione. Ruolo specifico, perché quello di jolly non glielo può levare nessuno. E Real Sociedad-Inter sarà la prima occasione stagionale utile per dimostrarlo bene

JOLLY INTRAMONTABILE – Quattro partite consecutive da terzo destro titolare posson bastare? A deciderlo sarà Simone Inzaghi nelle prossime ventiquattr’ore. E qualcosa in più. Nel frattempo Matteo Darmian si prepara alla prima vera uscita stagionale da jolly nerazzurro. Il classe ’89 di Legnano è in ballottaggio con il neo acquisto Benjamin Pavard per il ruolo di braccetto destro in Real Sociedad-Inter, ovvero per l’esordio dell’Inter in UEFA Champions League (Gruppo D). E Pavard in campo a San Sebastian se lo aspettano un po’ tutti, adesso. Allo stesso tempo, Darmian è la prima opzione per far rifiatare Alessandro Bastoni sul centro-sinistra, semplicemente cambiando lato nella difesa a tre di Inzaghi. L’alternativa è Francesco Acerbi terzo sinistro con Stefan de Vrij centrale, ammesso tocchi proprio a Bastoni il primo turno di rotazioni inzaghiane. Non solo, il numero 36 nerazzurro alla vigilia di Real Sociedad-Inter diventa obbligatoriamente il backup di Denzel Dumfries nel ruolo di quinto destro di centrocampo. Lo stop di Juan Cuadrado toglie un’arma in più a Inzaghi, che adesso deve valutare l’opzione migliore. Non avendo Cuadrado in panchina, l’idea di inziare con la coppia Pavard-Dumfries a destra, tenendo Darmian a riposo per poi farlo subentrare – vestito di arancione – in difesa o a centrocampo in base all’occorrenza, non è campata in aria. Anzi, quasi sicuramente è la strategia più lungimirante per ovviare a tutte le necessità: Inzaghi è pronto a cambiare i propri piani in vista di Real Sociedad-Inter? Il jolly Darmian è a sua completa disposizione e aspetta solo di sapere dove piazzarsi…