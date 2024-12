Darmian prenota Inter-Atalanta. Inzaghi trova una ‘soluzione’

Matteo Darmian ha recuperato e sarà regolarmente con la squadra in Arabia Saudita per preparare Inter-Atalanta, sfida valida per la semifinale della Supercoppa Italiana. Simone Inzaghi può così contare su una nuova soluzione a partita in corso.

LA SITUAZIONE – Matteo Darmian ha superato il problema al ginocchio, che lo aveva tenuto fuori dalla trasferta di Cagliari, e punta a Inter-Atalanta di Supercoppa Italiana. Il calciatore italiano, pedina importante nello scacchiere del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, potrà rappresentare un innesto utile a partita in corso per gestire il match in base alle circostanze che si dovessero presentare in quel dato momento della sfida. Non è un caso che i meneghini abbiano deciso di rinnovargli il contratto fino al 2025, nella convinzione di poter ancora fare affidamento sul suo apporto sul rettangolo di gioco.

Darmian unico recupero per Inzaghi: la situazione in vista di Inter-Atalanta

IL PUNTO – Inzaghi non recupera due dei calciatori presenti nell’infermeria nerazzurra. Il riferimento è a Benjamin Pavard e Francesco Acerbi, i quali resteranno a Milano per provare a tornare in campo nella prossima sfida di Serie A contro il Venezia. Il tecnico piacentino, pur potendo considerarsi soddisfatto del rendimento della difesa nonostante le assenze di due pilastri come il francese e l’italiano, è comunque consapevole di quanto il loro recupero possa essere provvidenziale per gestire al meglio i prossimi impegni. Calciatori come Yann Bisseck e Alessandro Bastoni hanno bisogno dei necessari ricambi, dato il carico cui sono stati costretti a sottoporsi nelle ultime settimane.