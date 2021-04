Darmian, possibile nuovo ruolo in Inter-Sassuolo conferma sua duttilità

Matteo Darmian è una delle sorprese di questa stagione dell’Inter. Il calciatore, arrivato dal Parma quest’estate, ha dimostrato di essere importantissimo per Conte. In Inter-Sassuolo, il calciatore azzurro, potrebbe giocare in un ruolo inedito

IMPORTANTE – Matteo Darmian si è ritagliato un ruolo sempre più importante all’interno della rosa dell’Inter. Il calciatore, arrivato quest’estate dal Parma, pur non essendo un titolare inamovibile, ha sempre risposto presente ogni qual volta è stato schierato, sia dal 1′ che a gara in corso. La duttilità tattica del laterale ex Torino, Manchester United e Parma, è molto apprezzata da Conte che lo utilizza come un vero e proprio jolly sulle corsie esterne. Contro il Sassuolo, però, Darmian potrebbe essere schierato in un nuovo ruolo.

DUTTILE – In maniera analoga a quanto fatto vedere con D’Ambrosio, specie nello scorso campionato, Conte ritiene che un calciatore di corsa e con spiccate doti difensive come Darmian, possa disimpegnarsi al meglio nel ruolo di centro-destra o centro-sinistra in una difesa a 3. E, in vista di Inter-Sassuolo, la strada intrapresa dal tecnico sembra proprio quella: in mancanza di Bastoni, e con Ranocchia non a suo agio a difendere sulle corsie esterne, l’opzione che vede Darmian nei tre di difesa assieme a Skriniar e de Vrij, è sempre più concreta.