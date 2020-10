Darmian partirà titolare in Inter-Milan? Le chances del neo-acquisto

Matteo Darmian; Parma Calcio 1913; cartellino giallo during Inter vs Parma, Italian Soccer Serie A Men Championship in Milano, Italy, October 26 2019 – LPS/Fabrizio Carabelli – Dreamstime

Quante possibilità ci sono che Matteo Darmian possa esordire in Inter-Milan coi nerazzurri? Conte sta riflettendo su un eventuale impiego dell’ex Parma.

CUORI FORTI – Se Matteo Darmian dovesse esordire partendo dal 1′ in Inter-Milan, sarebbe uno strano scherzo del destino. Lui, che proprio coi colori rossoneri si è affacciato al calcio che conta. E che con Antonio Conte ha trovato una continuità di rendimento che ha permesso un salto non indifferente alla sua carriera. Il tecnico dell’Inter ha già avuto l’esterno sotto la sua guida, nel periodo sulla panchina della Nazionale. E proprio in azzurro, Darmian è sempre partito titolare con Conte come ct (19 volte su 22 presenze. Compreso l’esordio vincente contro il Belgio, agli Europei del 2016. Poi qualcosa si è inceppato, e l’esterno ex Torino e Manchester United è partito come riserva. I due si sono ora ricongiunti: Conte ha ora un altro giocatore estremamente duttile, da impiegare tanto in una linea a tre quanto come esterno di centrocampo. Ma potremo vedere Darmian titolare già contro il Milan, nel derby di sabato? La risposta la sa solo il tecnico nerazzurro. Tuttavia, l’esperienza ci insegna che Conte predilige gli innesti graduali, senza lanciare nella mischia nessuno. E, considerando le difficoltà che già stanno minando l’avvicinamento al derby, difficile ipotizzare che l’allenatore pugliese scelga proprio Inter-Milan per lanciare Darmian titolare.