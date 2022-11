Darmian out, Dumfries non al top: arriva l’occasione per Bellanova?

Raoul Bellanova è arrivato all’Inter quest’estate dal Cagliari. Il classe 2000 non è stato certo preso per fare il titolare, ora però la possibile occasione prima della sosta e forse anche dopo.

TITOLARI – Raoul Bellanova ha collezionato finora 162 minuti con la maglia dell’Inter. Tanti spezzoni tra Campionato e Champions League, dove ha giocato sia all’Allianz Arena che al Camp Nou. Per un ragazzo che l’anno scorso è retrocesso con il Cagliari, un gran cambiamento. Quest’estate è arrivato non certo per fare il titolare. Quel posto sulla fascia destra è di Denzel Dumfries, con Matteo Darmian come ottima alternativa. Ora però le cose potrebbero cambiare.

CHANCE – La prestazione di Dumfries contro la Juventus ha scatenato l’ira di diversi tifosi nerazzurri. Il laterale olandese sta facendo parecchia fatica quest’anno. La fase difensiva non è mai stata il suo punto di forza, l’errore a porta vuota allo Stadium è la prova che qualcosa non va. L’alternativa su quella fascia è Darmian, tra i più affidabili in rosa. Ora però il 36 nerazzurro è infortunato, probabilmente per un mese (vedi articolo). Ecco che per Bellanova arriva una grande opportunità. Già questa sera nella gara contro il Bologna, è lui che potrà subentrare a Dumfries. Lo spazio ora è aumentato.

SOSTA – Prima della sosta ci sarà la partita di Bergamo contro l’Atalanta. A meno che non succeda qualcosa in questi giorni, anche in quel caso sarà Dumfries il titolare. Subito dopo inizierà la sosta per il Mondiale, in cui l’olandese partirà con la propria nazionale. Ad Appiano Gentile con Simone Inzaghi resteranno Darmian e Bellanova, con il primo infortunato. Per il classe 2000 si tratta di un’opportunità, un mese intero di allenamento come unico laterale destro a disposizione. La sosta può essere un’occasione per Bellanova per diventare una valida alternativa sulla fascia destra quando riprenderà la Serie A.