Darmian ostruito dalla crescita di Bellanova? L’Inter e le scelte di Inzaghi

Raoul Bellanova ha giocato e sorpreso nelle 2 partite disputate a Malta contro Gzira United e Red Bull Salisburgo. La crescita del giovane esterno dell’Inter può ostacolare il rientro in campo di Matteo Darmian? Queste potrebbero essere le scelte di Inzaghi.

CRESCITA – Raoul Bellanova è una delle piacevoli sorprese di questo ritiro a Malta. 2 partite da titolare con Gzira United e Red Bull Salisburgo, un gol segnato e anche un assist all’attivo. L’esterno italiano dell’Inter ha sfruttato ottimamente le amichevoli e ora si candida per un posto tra i possibili titolari sulla fascia destra da gennaio in poi. Bellanova ha giocato molto poco fino ad ora: solamente 209 minuti, tra cui le buone prestazioni con Barcellona e Bayern Monaco. La sua crescita potrebbe portare a cambiamenti per Simone Inzaghi, che ha la possibilità di sfruttare Matteo Darmian in modo diverso.

Darmian, un nuovo ruolo?

TERZETTO – Sulla destra l’unica sicurezza è Denzel Dumfries, vero protagonista ai Mondiali, che però ha deluso le aspettative negli ultimi mesi nerazzurri. Spesso Inzaghi ha deciso di preferirgli Darmian e i risultati sono stati ottimi. La situazione sulla fascia ora è un punto di domanda, si è aggiunto anche Raoul Bellanova. Un maggiore minutaggio per l’italiano potrebbe portare Inzaghi a utilizzare Darmian da terzo di destra in difesa, una soluzione già adottata in estate e nella partita contro il Bayern Monaco. Il terzino ex Manchester United sembra certo del rinnovo (vedi articolo) e sarà sicuramente ancora protagonista della nuova Inter.