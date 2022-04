Darmian, occasione per essere decisivo come un anno fa?

L’Inter deve tornare a vincere domani contro l’Udinese dopo la sconfitta contro il Bologna. Giocare dopo il Milan permetterà ai nerazzurri di conoscere il proprio destino e Inzaghi, domani, potrebbe affidarsi chi l’anno scorso è stato un fattore: Matteo Darmian.

TITOLARE – L’Inter domani si gioca tutto contro l’Udinese. Da qui alla fine saranno 4 finali in Serie A con i nerazzurri che devono vincerle tutte. Intanto la novità di formazione potrebbe essere la titolarità di Matteo Darmian. Il laterale l’anno scorso è stato decisivo l’anno scorso nell’Inter di Conte segnando gol pesanti e quasi inaspettati. Ora torna dal primo minuto per far rifiatare Dumfries, o almeno, questo è il ballottaggio della vigilia. Riuscirà in caso Darmian a replicare quanto fanno la stagione scorsa?