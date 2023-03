Darmian jolly dell’Inter: con la Juventus pronto a cambiare fascia

Matteo Darmian è il vero e proprio jolly dell’Inter. Con la sua duttilità il giocatore permette a Simone Inzaghi di coprire più ruoli e soprattutto di tamponare l’emergenza in vista della gara di domenica a San Siro contro la Juventus.

JOLLY – Matteo Darmian si prepara a coprire un altro ruolo, dopo essere già sceso in campo come esterno di destra e come sostituto di Milan Skriniar come terzo di difesa. L’assenza dell’infortunato Alessandro Bastoni in vista di Inter-Juventus (vedi articolo), in concomitanza con quella di Robin Gosens, porta Simone Inzaghi a dover rivalutare le sue scelte a sinistra. Ecco, quindi, che per dare manforte a Federico Dimarco – che come mostrato a Porto non ha ancora i 90 minuti nelle gambe – Matteo Darmian diventa una valida alternativa anche sulla fascia sinistra.

RECUPERO – In questo senso il recupero di Milan Skriniar dai problemi alla schiena è fondamentale. Lo slovacco dovrebbe infatti riprendere il suo posto sulla destra del terzetto difensivo dell’Inter, liberando così Matteo Darmian. Quello che potremmo vedere nella gara di domenica contro la Juventus è la partenza di Denzel Dumfries dalla panchina, con Skriniar in difesa e lo spostamento quindi di Matteo Darmian nel suo ruolo originale di esterno destro. Pronto poi a gara in corso a spostarsi sulla sinistra proprio con l’ingresso dell’olandese a destra. Senza dimenticare la possibile alternativa Danilo D’Ambrosio, come visto nella gara con il Porto.