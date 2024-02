Darmian, jolly a centrocampo. È la fortuna di Inzaghi e dell’Inter!

Matteo Darmian non ha mai deluso le aspettative in casa Inter. Ecco perché a fine dicembre è arrivato il prolungamento del contratto senza troppi giri. L’ex Parma, nonostante un campionato a metà per via della competizione sulle fasce, è comunque un elemento importante per Inzaghi. È

PRESENZA – Arrivato nell’autunno del 2020, Matteo Darmian ha saputo sempre ritagliarsi il suo spazio a prescindere dai nomi che aveva davanti a se nell’Inter. Il secondo anno di Antonio Conte, nonostante la presenza ingombrante di Achraf Hakimi, l’ex Parma è stato bravo a sfruttare le occasioni ricevute. Così facendo diede un apporto concreto alla vittoria del 19esimo scudetto. Adesso invece, con la presenza di Simone Inzaghi in panchina, Matteo Darmian è diventato a tutti gli effetti un vero jolly per il centrocampo dell’Inter. Nonostante condivida spesso il ruolo con un mostro come Denzel Dumfries, nel corso di questa stagione Darmian ha fatto notare a tutti come sia fondamentale la sua presenza nella squadra e nello spogliatoio nerazzurro.

NUMERI – Con uno scudetto vinto, due Coppa Italia e tre Supercoppe, Matteo Darmian è stato l’artefice, insieme a molti altri, di questo ciclo vincente che potrebbe continuare in primavera con l’eventuale seconda stella. Nel corso di questa stagione Darmian, ha portato a casa un assist e oltre mille minuti giocati in Serie A. L’ultima presenza domenica scorsa contro la Juventus, partita di cui ha parlato anche durante la premiazione di ieri. Nella stagione 2023/2024 sono per l’esattezza 1601 i minuti giocati in campionato e 21 presenze. In Europa invece, sono cinque le presenze in Champions League per un ammontare di 290′ minuti. Alla fine, se si sommano le partite di Supercoppa a Riad contro Lazio e Napoli e le uscite di Coppa Italia, anche quest’anno Matteo Darmian ha giocato per 2.191′ minuti con un girone di ritorno da giocare.