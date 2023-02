Darmian, non c’è due senza tre? Verso Inter-Milan precedenti chiari

Matteo Darmian sarà un giocatore dell’Inter fino al 2024. E si candida per una maglia da titolare contro il Milan, forte dei precedenti.

SETTIMANA PERFETTA – La settimana di Matteo Darmian potrebbe concludersi con un posto dal 1′ in Inter-Milan di domenica (ore 20.45). Una splendida conferma per l’autore del gol che porta i nerazzurri in semifinale di Coppa Italia. E anche un bel riconoscimento dopo il rinnovo firmato ieri. Un rinnovo che il numero 36 si merita, dopo due stagioni e mezza a livelli ottimi. Tanta dedizione, poche parole e diversi gol (8 finora) per l’ex prodotto proprio del vivaio Milan (ma che tifa Inter). E si merita anche la maglia da titolare nel derby. Specie alla luce delle stracittadine giocate finora in nerazzurro.

Inter-Milan, i precedenti con Darmian parlano chiaro

STORICO ILLUSTRE – Guardando agli ultimi 15 mesi, Darmian è partito titolare in 4 derby su 6. E in tre di queste gare il suo posto dal 1′ era sulla corsia esterna di destra. Dove il dirimpettaio in rossonero è sempre Rafael Leao. E in ognuna di queste tre occasioni l’Inter non ha mai perso. Anzi, è in striscia doppiamente positiva. Con due vittorie consecutive per 3 reti a zero. Parliamo della semifinale di ritorno della Coppa Italia 2021/22 e della Supercoppa Italiana di due settimane fa. Segnali che parlano chiaro del contributo del 36 in campo, bravissimo a limitare il più elettrico degli attaccanti rossoneri. E allora spazio dal primo minuto a Darmian, per confermare il trend e la superiorità nerazzurra sui cugini.