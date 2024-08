Darmian in Inter-Al Ittihad mette in mostra una lacuna sottovalutata

Una prestazione sicuramente non da ricordare quella di Matteo Darmian in Inter-Al Ittihad, impegnato come esterno destro fino al 62′, minuto dell’ingresso di Denzel Dumfries. Una gara, la sua, che mette in luce un’altra lacuna della rosa. Forse sottovalutata.

LACUNA IN ROSA – Analizzando le cinque amichevoli disputate fin qui dall’Inter nel precampionato, in molti si concentrano – giustamente – sulle difficoltà in attacco. Un reparto che, tolto Mehdi Taremi fino all’infortunio, non ha praticamente mai trovato la via del gol. A causa anche, naturalmente, dell’assenza dei titolarissimi Lautaro Martinez e – fino a ieri sera – Marcus Thuram. Il problema, però, non si limita soltanto in avanti. Se è vero che i nerazzurri sul mercato puntano ancora a un difensore sinistro, dall’altra parte le cose non sono tutte rose e fiori. E lo dimostra Matteo Darmian, schierato come esterno destro nel 3-5-2 dell’amichevole contro i sauditi dell’Al Ittihad.

Inter, Darmian dimostra che urge intervenire anche a destra

ALTERNATIVE – Una gara, quella di Matteo Darmian, di fatto da cinque in pagella. Tanti gli errori commessi anche in fase difensiva e con poca propensione offensiva. Una caratteristica fondamentale per il modo di giocare di Simone Inzaghi, che non per niente punta su Denzel Dumfries come titolare. Ed ecco allora che, di fatto, il tecnico dell’Inter si trova a dover puntare soltanto sull’olandese in vista della prossima e impegnativa stagione. Certo, l’alternativa Tajon Buchanan resta, sebbene sia ancora alle prese con il recupero dal grave infortunio alla gamba. Ma occhio a non sottovalutare la lacuna sulla fascia destra, di cui, forse, si parla al momento troppo poco.