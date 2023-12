Darmian l’instancabile: 90 minuti non bastano. Un allarme

Non bastano novanta minuti a Matteo Darmian, che in Inter-Bologna ne gioca addirittura 120. Un’altra gara di grande cuore e sacrificio per il 34enne, il cui impiego sottolinea però un chiaro allarme.

EMERGENZA – Matteo Darmian è uno dei pochi giocatori che molto difficilmente entra nelle rotazioni di Simone Inzaghi. Un po’ per la sua duttilità sia in fascia che in difesa, un po’ per le sue qualità e, infine, un po’ per una situazione di emergenza vera e propria sulla catena di destra. Il rientro di Benjamin Pavard può sicuramente aiutare, ma in fascia, al momento, l’unico giocatore a disposizione è proprio Darmian. Che ieri, addirittura, ha dovuto giocare per tutti e 120 i minuti della partita tra Inter e Bologna. A due soli giorni di distanza dalla sfida contro il Lecce, nella quale dovrà chiaramente disputare ancora tutti e novanta i minuti, viste le assenze di Denzel Dumfries e Juan Cuadrado. Un allarme chiaro anche per quanto riguarda la situazione mercato, con un occhio particolare alla fascia destra, sulla quale il nome di Buchanan spicca in vista della finestra di mercato invernale. Anche per non dover rischiare l’instancabile Matteo Darmian più del necessario.