Darmian insidia Dumfries, uomo della provvidenza 2.0?

L’Inter lavora in vista della sfida contro lo Spezia di venerdì sera. I nerazzurri per vincere lo scudetto devono assolutamente ottenere i tre punti in tutte le partite da qui alla fine. Intanto Matteo Darmian insidia Denzel Dumfries.

SCELTA – L’Inter in vista dello Spezia potrebbe vedere molti cambi. Inzaghi infatti vuole risparmiare le forze e gestire i diffidati in vista del derby di Coppa Italia e anche la sfida alla Roma della settimana prossima. Un cambio potrebbe essere sulla corsia destra con Matteo Darmian che insidia Dumfries per il posto da titolare. L’esterno numero 36 l’anno scorso con Conte fu l’uomo della provvidenza e decisivo per lo scudetto, forse l’uomo meno atteso di tutti. Riuscirà Darmian a ripetersi anche quest’anno?