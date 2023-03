Darmian, in Inter-Juventus serve altra prova maiuscola: fondamentale

Matteo Darmian è pronto a giocare un ruolo cruciale in Inter-Juventus. Vista l’assenza di Skriniar, al difensore ex Manchester United è richiesta l’ennesima prova maiuscola della stagione

VERSATILITA’ – Una delle doti migliori di Matteo Darmian è certamente la versatilità. L’esperto giocatore ex Manchester United, in questa stagione, è stato impiegato da Inzaghi in diversi ruoli con estremo profitto. Anche in occasione della delicata sfida contro il Porto, viste le condizioni fisiche non ottimali di Skriniar, il difensore ha dovuto giocare in un ruolo tecnicamente non suo, quello di “braccetto destro” della difesa, contribuendo con una performance strepitosa ad assicurare il passaggio del turno agli uomini di Inzaghi. Contro la Juventus, visto il forfait di Skriniar per infortunio (vedi articolo), Inzaghi si affiderà ancora una volta al suo “jolly” che dovrà rispondere con l’ennesima prova maiuscola della sua stagione.

LIMITARE – A Darmian, contro la squadra di Allegri, sarà affidato un compito fondamentale: limitare le scorribande di Kostic, autentica arma della formazione bianconera. Attenzione poi agli altri giocatori di qualità che la Juventus può schierare in avanti: servirà la massima concentrazione per disinnescare sia Di Maria che Chiesa. L’Inter è chiamata a dare una risposta convincente anche in campionato: aprile riserverà un calendario duro e fitto di impegni, la squadra di Inzaghi deve chiudere marzo con un risultato di spessore.