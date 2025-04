Darmian in Inter-Bayern Monaco diventa difensore aggiunto

Inter-Bayern Monaco è stata una partita fatta di attenzione e solidità, e in questo contesto non poteva mancare il contributo di Matteo Darmian.

PROVA SOLIDA – La prestazione di Darmian in Inter-Bayern Monaco non è stata banale. L’esterno ha sfoderato la tenuta dei giorni migliori per aiutare la squadra a erigere il fortino contro i prevedibili attacchi dei bavaresi, che dovevano recuperare dopo la sconfitta dell’andata. Così in sostanza si è trovato a fare da difensore aggiunto.

DIFENSORE AGGIUNTO – Guardiamo la sua heatmap presa da Sofascore:

Darmian pur giocando da esterno ha dovuto occuparsi più che altro del lavoro difensivo. La grafica ci restituisce i movimenti di un braccetto più che di un centrocampista. Non bastasse la zona di campo coperta, i suoi numeri sono da difensore aggiunto. Il numero 36 ha fatto registrare 2 contrasti, 6 spazzate (terzo della partita dopo Acerbi e Pavard) e 2 respinte. Ma attenzione, riuscendo lo stesso a farsi vedere oltre la metà campo. Perché in fondo non giocava difensore. Aggiungendo alla sua prestazione anche 2 tiri e un passaggio chiave. Una prestazione