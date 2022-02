Darmian in calo dopo l’exploit di Dumfries. Ma fondamentale per l’Inter

Matteo Darmian è stato uno dei protagonisti del diciannovesimo scudetto dell’Inter. In questa stagione, però, l’ex Manchester United non è riuscito ad essere efficace come nella passata stagione. Ma resta un elemento imprescindibile per i nerazzurri

IN CALO – Matteo Darmian è stato un tassello fondamentale dell’Inter campione d’Italia. L’ex United, nella scorsa stagione, è stato spesso decisivo con gol e assist, specie nel girone di ritorno. Prestazioni che gli hanno regalato un posto all’interno dei cuori dei tifosi dell’Inter. Anche all’inizio della stagione, viste le difficoltà di Dumfries, l’esterno ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista, con prestazioni sempre positive. Dopo l’infortunio, però, e la conseguente “esplosione” dell’esterno olandese, le prestazioni di Darmian sono in netto calo: quando chiamato in causa, l’esterno, è apparso spesso timido e non in grado di fare la differenza in zona offensiva, come spesso, invece accadeva in passato. Unico squillo l’incursione in area che ha portato al gol di Sanchez in Inter-Juventus.

FONDAMENTALE – Nonostante il suo calo, Darmian rimane un elemento fondamentale della rosa a disposizione di Inzaghi. La sua duttilità e la sua abnegazione ne fanno un esempio da seguire ed una risorsa tattica importanti nelle mani dell’ex allenatore della Lazio. L’esterno, nel finale di stagione, riuscirà sicuramente a ritagliarsi un ruolo da protagonista, come avvenuto nella scorsa annata. L’Inter, in questo momento di difficoltà, proverà ad aggrapparsi non solo al talento ma anche al “cuore” di certi calciatori. E Darmian ne ha da vendere.