Darmian in Bayern Monaco-Inter va in difesa e fornisce una prova solida

L’Inter contro il Bayern Monaco ha potuto contare su una prestazione di alto livello di Darmian, partito nell’insolito ruolo di difensore di destra.

FIDUCIA RIPAGATA – Nella formazione titolare dell’Inter contro il Bayern Monaco la sorpresa rispetto alle abitudini era nel ruolo di difensore di destra. Senza D’Ambrosio infatti Inzaghi ha scelto di puntare su Darmian. Un ruolo non consueto per lui, provato però a lungo in estate. E il numero 36 ha mostrato ancora uina volta grande affidabilità. Risultando il migliore del reparto.

PROVA SOLIDA – Questa è l’heatmap del difensore presa da Whoscored:

Darmian in una gara contro un avversario più forte ha garantito presenza difensiva. Con letture, contrasti, coperture, aiuto ai compagni. Sopratutto all’esterno destro Bellanova, alla prima assoluta da titolare. Spesso si è trovato a chiudere in area, ma ha saputo anche spingersi in avanti per aiutare l’azione. I suoi tocchi sono 47, con 32 passaggi. Più otto contrasti, 3 passaggi intercettati, 4 spazzate, una respinta e 2 duelli aerei. Una prova solida. Con un highlight negli occhi di tutti: la chiusura in uno contro uno su un contropiede che sembrava destinato al gol. Darmian c’è sempre.