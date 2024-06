Darmian per guidare gli uomini forti di Croazia-Italia (come l’Inter)

Darmian è il nome che Spalletti vuole spendere per non rischiare beffe in Croazia-Italia e andare avanti a EURO 2024. L’utilizzo dell’esperto jolly difensivo dell’Inter, dopo le due partite iniziali in panchina, ora può essere un segnale forte per tutto il gruppo azzurro in Germania

LIPSIA – La Nazionale Italiana del CT Luciano Spalletti si gioca le sue carte per continuare il sogno europeo in Germania. A poche ore dall’inizio di Croazia-Italia (21:00), a parte alcune normali preoccupazioni, la situazione nel Gruppo B di UEFA EURO 2024 è sotto controllo. L’Italia si qualificherà come seconda, dietro la Spagna capolista, sia in caso di vittoria contro la Croazia sia in caso di pareggio. A prescindere dal risultato dell’Albania, che non dovrebbe battere la Spagna per non mettere a rischio anche l’eventuale “paracadute” del terzo posto qualificante. Tradotto: l’Italia a Lipsia contro la Croazia ha due risultati su tre, quindi gioca per non perdere. E per l’occasione Spalletti non può che affidarsi agli uomini prima che ai calciatori. Uno su tutti…

Croazia-Italia crocevia di EURO 2024: si scalda Darmian

GARANZIA – Proprio in quest’ottica torna in auge il nome di Matteo Darmian, che è il veterano di questa Italia. Il classe ’89 di Legnano è il più “anziano” della spedizione azzurra in Germania. I 34 annni di Darmian si fanno sentire nello spogliatoio e dovranno farsi sentire in campo. Soprattutto se venisse confermata la decisione di Spalletti di lanciare titolare il numero 36 dell’Inter, che veste la maglia numero 13 della Nazionale Italiana. Le ultime danno Darmian titolare nel ruolo di terzino sinistro della difesa a quattro spallettiana. Un ruolo già ricoperto in passato dal jolly nerazzurro, ormai specializzatosi sulla fascia destra tra difesa e centrocampo. Darmian braccetto destro nella difesa a quattro e quinto destro a tutta fascia nel centrocampo a cinque sono le versioni più familiari del numero 36 nerazzurro nel 3-5-2 di Simone Inzaghi a Milano. A Lipsia, però, è prevista la difesa a quattro. Ecco perché il jolly Darmian è una garanzia.

Blocco Inter titolare: Spalletti modifica ma non rinuncia

INTER… NAZIONALE – Curioso che il ballottaggio sia con il compagno di squadra Federico Dimarco, finora titolare da terzino sinistro. I due, titolari all’Inter su fasce opposte e tavolta in reparti diversi, si avvicenderanno in Crozia-Italia. Nessun dubbio, invece, sulla titolarità di Alessandro Bastoni in difesa e Nicolò Barella a centrocampo. Spalletti punta molto sulle due “B” azzurre dell’Inter campione d’Italia per conquistare gli Ottavi di Finale di EURO 2024. A rischio maglia da titolare Davide Frattesi, che sembra destinato a iniziare dalla panchina. Una scelta, quella di Spalletti, più in linea con le idee di Inzaghi. Frattesi jolly a partita in corso può essere prezioso e fare la differenza. Un po’ come Darmian titolare. Spalletti lo sa bene: «Uomini forti, destini forti». E l’uomo forte Darmian in questa Italia non può proprio stare in panchina, ora.