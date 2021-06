Darmian grimaldello anche per l’Inter di Inzaghi: ruolo già scritto

Il futuro di Matteo Darmian non è in discussione: resterà all’Inter. Simone Inzaghi è pronto ad utilizzarlo esattamente come fatto da Antonio Conte

DECISIVO – Matteo Darmian è stato una delle sorprese più piacevoli dell’Inter di Antonio Conte. I suoi gol decisivi contro Cagliari e Verona hanno portato punti pesanti in ottica scudetto. Di lui si parla sempre troppo poco, così come accadduto anche al momento del suo arrivo a Milano.

RISORSA – Con l’arrivo di Simone Inzaghi, sulla panchina dell’Inter, la musica non dovrebbe cambiare. Indipendentemente dalla gestione degli esterni di fascia, Darmian avrà il solito ruolo già cucito addosso: tappabuchi, risorsa utile su entrambe le corsie e, dall’anno scorso, anche grimaldello tattico in grado di risolvere partite complesse.

PUNTO FERMO – Le indiscrezioni di mercato intorno agli esterni dell’Inter sono molteplici, e riguardano praticamente tutti. Da Achraf Hakimi a Ivan Perisic, passando per Young, Dimarco e Lazaro. Solo Darmian resta lì, fermo al suo posto, pronto a ricevere gli ordini del suo nuovo generale.