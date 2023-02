Darmian, a Genova una delle poche certezze. L’Inter si affida all’esterno

Anche a Genova Matteo Darmian ha dato ulteriori conferme del suo momento di forma. Contro la Sampdoria l’esterno di destra è arrivato diverse volte sul fondo, creando occasioni da gol importanti poi non concretizzate.

CERTEZZE – Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e soprattutto Matteo Darmian. Questi sono gli unici tre positivi dell’Inter dal centrocampo in su. Il clean sheet contro il peggior attacco del campionato era un obbligo, ma non segnare con una squadra in lotta per la salvezza porta a riflettere. Nonostante questa problematica però va sottolineata ancora una volta la prestazione dell’esterno di Legnano (vedi articolo). Darmian ha dimostrato nuovamente di meritare il posto da titolare. Il giocatore ha creato occasioni da gol, non ha mai sofferto gli avversari sulla sua fascia e ha interpretato il ruolo in maniera eccelsa. Denzel Dumfries non garantisce tutto ciò, la panchina per lui è la scelta più giusta.

Darmian, immenso lavoro

OCCASIONI – Due occasioni da gol create e non concretizzate. Il passaggio verso l’area piccola che ha portato al liscio di Lautaro Martinez, poi il cross sul secondo palo per Federico Dimarco nel secondo tempo. Se l’esterno sinistro nel tiro sbagliato ha mostrato profonda superficialità, questo non si può dire di Matteo Darmian. L’italiano è diventato ormai l’uomo di fiducia di Simone Inzaghi, sembra l’uomo più indispensabile in questo momento e i numeri lo confermano. 2 gol segnati da gennaio contro Monza e Atalanta in Coppa Italia, 7 partite consecutive da titolare. Difensore centrale, esterno di destra o di sinistra: i ruoli cambiano ma le prestazioni meno.