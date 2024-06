Darmian fuori dai titolari in Italia-Albania? Una scelta di modulo

Matteo Darmian potrebbe rimanere in panchina per la partita tra Italia e Albania. Alle ore 21 ci sarà il calcio d’inizio, Luciano Spalletti preferisce una soluzione per ora.

SOLUZIONE – Matteo Darmian è un jolly anche nell’Italia, perché avrà un ruolo ben preciso in questi Europei. Il calciatore sarà l’unico dell’Inter a partire dalla panchina stasera per la partita tra Italia e Albania delle ore 21. Giocheranno tutti, ma proprio tutti: Alessandro Bastoni centrale difensivo, Federico Dimarco terzino sinistro, Nicolò Barella a centrocampo, Davide Frattesi dietro l’unica punta Gianluca Scamacca, ma anche Kristjan Asllani dall’altra parte. Darmian guarderà da fuori, ma per un motivo specifico.

Darmian, Spalletti cambia modulo e scelte!

SCELTA – Darmian rimane in panchina oggi perché Luciano Spalletti ha deciso di cambiare radicalmente modulo nonostante le amichevoli fatte nei giorni scorsi. Con la difesa a 3 il giocatore dell’Inter sarebbe sicuramente partito titolare, dato che è l’unico in grado di fare il lavoro che serve sia in fase difensiva che in quella offensiva. Il ct però a causa delle assenze che hanno colpito la sua rosa giocherà con una difesa a 4, puntando su Giovanni Di Lorenzo terzino a destra e al centro Riccardo Calafiori. Una piccola rivoluzione, che potrebbe durare anche poco. Darmian lo sa, se si ritorna al modulo prescelto dovrà farsi trovare pronto.