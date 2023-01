Darmian, sulla fascia destra cambiano le gerarchie? Inzaghi dà indizi

Monza-Inter è stata una delle partite che più hanno deluso in questa stagione, soprattutto pensando alla vittoria di pochi giorni fa con il Napoli (vedi highlights). Sono arrivati però importanti indizi da Simone Inzaghi. Gerarchie in evoluzione sulla fascia destra.

MODIFICHE – L’Inter ha bisogno di cambiamenti, i risultati non arrivano e c’è qualcosa che richiede accorgimenti. Simone Inzaghi lo ha notato e ieri ha confermato uno dei migliori in campo della sfida contro il Napoli: Matteo Darmian. L’esterno italiano anche con il Monza ha sorpreso e ha fatto molto bene. Il gol è solo l’apice della sua prestazione, che va oltre l’episodio. L’ex Parma dà sicurezze in fase difensiva, non si concede sbavature in copertura ed è molto efficace nell’uno contro uno con gli avversari. Dany Mota ha creato qualche problema nel finale del primo tempo, ma non a sufficienza per abbattere il muro eretto da Darmian.

Inter, Dumfries in calo

CALO – La conferma di Darmian tra i primi undici contro il Monza ha portato naturalmente a una conseguenza importante. Denzel Dumfries si è seduto in panchina per la seconda volta consecutiva. L’esterno olandese si è fatto notare con il Napoli per il fallo tattico su Elmas, ma nel match dell’U-Power Stadium i segnali sono stati più che sconfortanti. Luca Caldirola lo ha sovrastato, lo ha domato e ha provocato l’autogol dello stesso esterno nerazzurro, rimasto fermo in marcatura. Il difensore è arrivato in velocità nell’occasione del secondo gol biancorosso, Dumfries ha solo guardato senza opporre la resistenza adatta. Il suo salto ha addirittura beffato André Onana, forse poco reattivo per l’occasione. Darmian è uscito stremato, dopo 80 minuti di alto livello. La differenza è stata netta rispetto al suo compagno, che invece è stato disastroso. Simone Inzaghi e la sua Inter avranno numerosi impegni nelle prossime settimane, ma la sensazione è che ormai il titolare sia cambiato. Dumfries non dà più certezze, l’italiano mostra una forma diversa.