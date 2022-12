Darmian, prima l’errore in difesa poi il gol segnato. Maggiore attenzione?

Nella partita amichevole tra Real Betis e Inter protagonista assoluto è stato Darmian, sia in positivo sia in negativo. Prima l’errore in fase difensiva sul gol di Juanmi, poi la rete segnata un minuto dopo su assist di Mkhitaryan (vedi highlights).

DIFESA – Matteo Darmian inverte le sue classiche tendenze. Utilizzato nella maggior parte delle situazioni per dare maggiore sicurezza in fase difensiva, proprio ieri l’italiano è stato la causa principale del gol subito. Al minuto 84 sul cross lento di Joaquin, Juanmi si inserisce e colpisce di testa sovrastando il difensore dell’Inter. Darmian si fa così beffare facilmente da un attaccante di 169 centimetri. Simone Inzaghi perde la sua ennesima imbattibilità, l’Inter sembra non risolvere quindi i problemi difensivi.

Darmian, insolita partita

PROBLEMI – In fase propositiva arriva invece il meglio di Darmian. L’esterno ha risolto la situazione complicata che si era creata a causa del suo errore. Su una splendida azione sviluppata da una sovrapposizione di Henrikh Mkhitaryan dietro Federico Dimarco, è nato poi il cross che ha portato al gol dell’esterno di sinistro. I problemi in fase offensiva non erano quelli da risolvere per l’Inter, che non è riuscita a mantenere il clean sheet dopo gli ottimi segnali dati contro il Red Bull Salisburgo. Tra un errore individuale e un altro, la difesa continua a non reggere e mostra debolezza. Contro lo Gzira United a Malta Milan Skriniar ha perso Jefferson andato poi in rete, questa volta Darmian ha lasciato spazio libero a Juanmi. Ci vuole maggiore attenzione e il campanello d’allarme arriva dalla partita di Siviglia.