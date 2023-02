Darmian, eretto il muro sulla fascia destra contro Leao e Theo Hernandez

Matteo Darmian risulta ancora tra i migliori in campo della partita tra Inter e Milan (vedi pagelle). L’esterno è fondamentale per la nuova squadra disegnata da Simone Inzaghi nelle ultime settimane, il campo dà sempre più conferme.

MURO – Kvicha Kvaratskhelia, Rafael Leao, Theo Hernandez, Darko Lazovic e Carlos Augusto sono passati dalle parti di Matteo Darmian nell’ultimo mese. I nomi cambiano ma la storia è sempre la stessa. Con l’esterno di Legnano sulla destra è impossibile passare in dribbling. Anche ieri, nel Derby contro il Milan, il giocatore dell’Inter è stato uno dei migliori in campo, bloccando le poche situazioni in cui Theo Hernandez e dopo Rafael Leao hanno provato a creare occasioni da gol.

Darmian, garanzia di efficacia

SICUREZZA – Ordinato, calmo e estremamente efficace, sulla fascia Darmian è una sicurezza per la nuova Inter disegnata da Simone Inzaghi nelle ultime settimane. Una squadra orfana della spinta solita di Denzel Dumfries, ma dotata di una maggiore copertura garantita da Darmian. L’esterno non è però solamente presente in fase difensiva, è utile anche nella metà campo avversaria. I suoi movimenti sulla destra permettono a Nicolò Barella di trovare gli spazi per prendere la palla e gestirla con maggiore qualità. Il giocatore di Legnano trova anche a volte l’occasione per segnare: in questo 2023 sono già due i gol siglati, il primo contro il Monza poi martedì in Coppa Italia con l’Atalanta.