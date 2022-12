Darmian, duttilità e lavoro al servizio di Inzaghi! Il rinnovo con l’Inter?

Matteo Darmian è uno dei tanti calciatori in scadenza con l’Inter. L’esterno italiano ha il contratto che termina a giugno del 2023, la dirigenza nerazzurra ha cominciato nelle ultime ore a lavorare anche per la sua questione e il futuro.

PRESENTE – Matteo Darmian è una certezza dell’Inter ormai da più di 2 anni. Prelevato dal Parma per volontà di Antonio Conte, ora l’esterno italiano ha conquistato anche la fiducia di Simone Inzaghi. L’ex Torino ha grande duttilità e viene impiegato in diversi ruoli nel 3-5-2 nerazzurro. Ha giocato da esterno destro, suo ruolo naturale che ricopre per sostituire Denzel Dumfries, da esterno sinistro per dare maggiore copertura e contro il Bayern Monaco da difensore centrale nella linea a 3. Darmian si adatta alle volontà del suo tecnico e risponde sempre efficacemente alle richieste. In questa stagione ha disputato 14 presenze tra Serie A e Champions League, saltando solamente gli ultimi 2 match contro Bologna e Atalanta per un problema agli adduttori.

Darmian, tassello fondamentale!

RINNOVO – L’Inter e la dirigenza nerazzurra sono a lavoro da mesi per risolvere alcune questioni contrattuali. Da Skriniar a de Vrij, da D’Ambrosio fino allo stesso Darmian. Tutti questi calciatori hanno il contratto in scadenza a giugno del 2023. In particolar modo, nelle ultime ore, l’Inter sembra aver trovato un punto d’incontro con il suo esterno classe 1989 (vedi articolo). Si può impostare una trattativa sulla base di un biennale, quindi è molto probabile la permanenza di uno dei tasselli fondamentali di Simone Inzaghi. La notizia è sicuramente positiva, Darmian merita fiducia e ha dimostrato più volte che l’Inter non può fare a meno del suo lavoro.