Darmian, duttilità e lavoro costante: una risorsa che all’Inter serve eccome

Darmian ha disputato una grande gara ieri sera tra Inter e Salernitana. Duttilità e capacità di adattamento impressionanti per il jolly nerazzurro. Inzaghi approva il suo lavoro costante

RISORSA − È il solito usato sicuro: Matteo Darmian. In Inter-Salernitana, l’esterno nerazzurro ha fornito una prestazione molto positiva. Posizionato sulla corsia di sinistra, non proprio quella preferita, l’ex laterale del Manchester United si è fatto nuovamente trovare pronto. A volte bisogna pur ribadirlo. Gente come Darmian o Danilo D’Ambrosio, per citare due nomi a caso, non possono che essere una risorsa in più per ogni allenatore. Simone Inzaghi lo sa bene. Quella disputata ieri sera contro la Salernitana è stata la ventiseiesima gara stagionale per Darmian, la ventesima da titolare. L’esterno ha dato nuovamente prova della sua grande duttilità sostituendo alla grande Ivan Perisic, protagonista assoluto di questa Inter. Che giochi a destra, al posto di Denzel Dumfries, o a sinistra, Darmian da sempre il suo considerevole apporto. Sicuramente avrà meno tecnica e spinta dei due titolari ma dal punto di vista del lavoro e dell’affidabilità non è secondo a nessuno. A Liverpool, Perisic dovrebbe farcela (vedi articolo), in caso contrario il sostituto sarebbe già pronto.