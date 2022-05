Darmian-Dumfries, Perisic-Gosens: Inter ha già le corsie sistemate

L’Inter ieri ha vinto 3-1 a Cagliari con la partita che è stata stappata dal volo di Darmian su cross di Perisic. Con Dumfries-Darmian e Perisic-Gosens, le corsie dell’Inter sono a posto per altri anni. Ma serve rinnovare il croato.

PRIORITA’ – Considerando che l’Inter non ha una forza economica mostruosa e che il mercato sarà focalizzato su tante uscite e qualche colpo preciso, avere già dei reparti sistemati sarebbe il massimo. Le corsie esterne dell’Inter, destra e sinistra, al momento, sono tra le migliori in Italia e anche in Europa. Darmian-Dumfries a destra e Perisic-Gosens a sinistra sono quattro elementi di altissimo livello che, se chiamati in causa, non abbassano il livello dell’11 titolare. Certo, la questione più spinosa è Perisic. Il croato ancora non ha rinnovato il suo contratto e se ne parlerà solo da lunedì, quando il campionato è finito. Insomma, l’Inter deve tenersi stretta questi quattro giocatori intervenendo in altri reparti.