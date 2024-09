Darmian in ballottaggio con Dumfries per Inter-Milan: Inzaghi rinuncia al talismano?

Matteo Darmian si giocherà con Denzel Dumfries una maglia da titolare in Inter-Milan (domani ore 20.45), derby di andata della stagione 2024/25. Simone Inzaghi alle prese col dubbio se rinunciare o meno al suo talismano.

PRIMA VOLTA CON – Simone Inzaghi ha pochi dubbi in vista della formazione da schierare domani in Inter-Milan. Ma uno di questi riguarda la fascia destra. Le indiscrezioni della vigilia vedono Denzel Dumfries in netto vantaggio per una maglia dal primo minuto. Tuttavia il tecnico nerazzurro conferma di non avere ancora deciso. Se le cose rimanessero così, sarebbe la prima presenza da titolare in stagione per l’olandese (vicino al rinnovo). Mentre sarebbe la prima panchina per Matteo Darmian, uno dei fedelissimi di Inzaghi. Oltre che ‘talismano’ della squadra, come confermato dai compagni nel film “Inter. Due stelle sul cuore”, al cinema in questi giorni. E questa componente irrazionale è valida anche nei derby.

PRIMA VOLTA SENZA – Lo stesso ballottaggio era in corso anche prima dell’ultimo derby tra Inter e Milan. Quello dello scorso 22 aprile, valso poi la vittoria matematica dello Scudetto della seconda stella. In quel caso, vinse Darmian, con Dumfries che subentrò nel finale, in tempo per scatenare le ire di Theo Hernandez (vennero espulsi entrambi). In generale, Darmian ha un bottino di otto derby di Milano vinti su quattordici disputati in maglia Inter. E il numero 36 era titolare in tutti e otto. E in cinque di questi partiva come esterno destro nel 3-5-2. Un dato senza alcuna valenza statistica che fa sorridere i tifosi interisti. Che tuttavia possono stare tranquilli: le scelte di Inzaghi e del suo staff si baseranno su dati e aspetti decisamente più tangibili della semplice cabala.