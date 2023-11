Darmian e il dono dell’onnipresenza. Col Frosinone altro ruolo!

Matteo Darmian sembra instancabile e insostituibile per Simone Inzaghi. A Salisburgo ha giocato da titolare sulla fascia destra, col Frosinone sarà nuovamente presente ma in un altro ruolo.

PERIODO – Dall’ultima sosta dopo il Bologna Matteo Darmian ha giocato tre partite su cinque da titolare. 90 minuti a Torino più recupero, 58 con l’Atalanta e altri 90 con il Salisburgo in Champions League. Simone Inzaghi non fa mai a meno del giocatore ex Parma e Manchester United, il motivo è semplice. Darmian è letteralmente onnipresente quando gioca, ma soprattutto per la rosa stessa. La sua adattabilità gli permette di essere sempre presente nel momento giusto.

Darmian, altro cambio!

CAMBIO – A Salisburgo Darmian è stato uno dei migliori in campo. Impeccabile in fase difensiva, come sempre, e anche in grado di creare pericoli nella metà campo avversaria. È arrivato al tiro di sinistro dopo una serpentina, ha lasciato spazio a Davide Frattesi per dare quel dinamismo che senza Denzel Dumfries sulla fascia destra mancava. Contro il Frosinone il giocatore nerazzurro ricoprirà un altro ruolo, ossia quello di difensore centrale. Sarà un piacevole ritorno per lui, visto che ormai sembra il ruolo costruito perfettamente per le sue caratteristiche. Al fianco di Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, Inzaghi farà rientrare invece l’olandese da esterno.